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    Погребняк о 2:2 с ЦСКА: Арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером

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    Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свое удаление в гостевом матче с ЦСКА (2:2).

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но не могу не отметить действия главного арбитра в том злосчастном эпизоде в начале тайма. Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч, может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде арбитр показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник также действовал где-то за рамками правил.

    Самое смешное, что судья, объясняя свое решение удалить меня, сказал, что я якобы бросил в него мяч, хотя я этого естественно не делал! За тридцать лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда!

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    • Мне кажется, что арбитр искал повод оставить "Урал" вдесятером и нашел его в том эпизоде. Но его "веселье" после 90 минут матча закончилось. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут свою оценку действиям этого судьи. Я безумно рад что парни сумели сравнять счет в конце», — приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала». 0

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