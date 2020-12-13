ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Спартак»Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу
  • 08:35
    • Оливейра победил Фергюсона на турнире UFC
  • 07:00
    • Джошуа нокаутировал Пулева
  • 00:52
    • «Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
  • 23:58
    • Семак: Нужно понять, мы хотим футбол развивать, или результатов добиваться
  • 22:27
    • Манчестерское дерби завершилось без голов
    Все новости спорта

    Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

    Футбол Между тем Скандалы Футбол Италии Ювентус
    Дом чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии и обладателя «Золотого мяча» Паоло Росси, скончавшегося 9 декабря на 65-м году жизни, ограбили во время его похорон, сообщает Football Italia.

    Паоло Росси
    Паоло Росси

    Воры украли личные вещи, в том числе часы бывшего футболиста. По информации Ansa, жена Росси обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон. Полиция ведёт расследование.

    На похороны Росси пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе «Ромео Менти» в Виченце, а затем был доставлен в собор Дуомо ди Виченца.

    За свою игровую карьеру нападающий представлял «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». Однако именно как герой Италии Росси вписал свое имя в учебники истории на чемпионате мира 1982 года. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» и «железнодорожники» вновь выдадут «низовую» игру?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Парижане прервут победный ход «ткачей»?
  • ПСЖ — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сохранит ли команда Клоппа второе место?
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры