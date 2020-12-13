Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

Дом чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии и обладателя «Золотого мяча», скончавшегося 9 декабря на 65-м году жизни, ограбили во время его похорон, сообщает Football Italia.

Воры украли личные вещи, в том числе часы бывшего футболиста. По информации Ansa, жена Росси обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон. Полиция ведёт расследование.

На похороны Росси пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе «Ромео Менти» в Виченце, а затем был доставлен в собор Дуомо ди Виченца.

За свою игровую карьеру нападающий представлял «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». Однако именно как герой Италии Росси вписал свое имя в учебники истории на чемпионате мира 1982 года. 0