Милан — Парма прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Парма» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Милан»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Парма».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0