«Милан» — «Парма». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Серии А 13 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 13 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Парма».

«Милан»

Итальянский гранд из одноименного города уверенно чувствует себя на вершине турнирной таблицы чемпионата. В 10 поединках Серии А команда набрала 26 очков.

Совсем недавно «Милан» провел два матча в разных соревнованиях без побед, чего ранее в текущем сезоне еще не было. В Лиге Европы «россонери» крупно уступили «Лиллю» (0:3).

А после еврокубковой неудачи подопечные Стефано Пиоли разошлись миром с «Вероной» (2:2). Далее в чемпионате «дьяволы» победили «Наполи» (3:1), «Фиорентину» (2:0) и «Сампдорию».

Все прогнозы на Серию А

В Лиге Европы «Милан» успел сыграть вничью с «Лиллем» (1:1) и победить «Селтик» (4:2), благодаря чему вышел в плей-офф. Тем самым победная серия клуба во всех турнирах составляет четыре матча.

«Парма»

«Парма» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 10 очков.

«Крестоносцы» в 10 сыгранных турах одержали три победы, четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Подопечные Фабио Ливерани обыграли «Верону» (1:0), разошлись миром со «Специей» (2:2), «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0), а также уступили «Наполи» (0:2), «Болонье» (1:4), «Удинезе» (2:3) и «Роме» (0:3).

Тем не менее, в трех предыдущих поединках во всех турнирах «джаллоблу» не знают поражений, выиграв в двух из них — у «Козенцы» (2:1) и «Дженоа» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,20. 0