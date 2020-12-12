Фрайбург — Арминия (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фрайбург»).

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