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    Сенников: Если «Бавария», как и «Челси», сыграет не в полную силу, то шансы у «Локо» будут

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    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления клуба в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

    Дмитрий Сенников
    Дмитрий Сенников

    «Надеюсь, что "Локомотив" сыграет достойно, но мы все понимаем, что "Бавария" — такая команда, которая редко проигрывает, особенно у себя дома. Но немного успокаивает мысль, что они все свои задачи решили.

    Если они, как "Челси" вчера [во встрече c "Краснодаром"], не будут играть в полную силу, то мы можем рассчитывать, что немцы проведут тренировочный матч, должным образом не настроятся, что состав будет не самый оптимальный. При таких раскладах у "Локомотива" появятся шансы.

    Если бы этот матч был в Москве, было бы полегче. Так уже было у нас с "Реалом" в свое время. Но все-таки матч на выезде, и будет сложно — для них домашние игры принципиальны.

    Если все-таки "Бавария" будет играть в полную силу, нам будет очень сложно», — сказал Сенников «Чемпионату». 0

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