Сенников: Если «Бавария», как и «Челси», сыграет не в полную силу, то шансы у «Локо» будут

Бывший защитник «Локомотива»поделился ожиданиями от выступления клуба в матче Лиги чемпионов против

«Надеюсь, что "Локомотив" сыграет достойно, но мы все понимаем, что "Бавария" — такая команда, которая редко проигрывает, особенно у себя дома. Но немного успокаивает мысль, что они все свои задачи решили.

Если они, как "Челси" вчера [во встрече c "Краснодаром"], не будут играть в полную силу, то мы можем рассчитывать, что немцы проведут тренировочный матч, должным образом не настроятся, что состав будет не самый оптимальный. При таких раскладах у "Локомотива" появятся шансы.

Если бы этот матч был в Москве, было бы полегче. Так уже было у нас с "Реалом" в свое время. Но все-таки матч на выезде, и будет сложно — для них домашние игры принципиальны.

Если все-таки "Бавария" будет играть в полную силу, нам будет очень сложно», — сказал Сенников «Чемпионату». 0