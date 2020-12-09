Манчестер Сити — Марсель прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Марсель» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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