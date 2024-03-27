Официально: Воробьев назначен на пост главного тренера ЦСКА

Экс-наставниканазначили на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Илья Петрович имеет большой тренерский опыт, о чём свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской сборных России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали. Бесценный опыт Ильи Воробьёва позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

Воробьев дважды становился обладателем Кубка Гагарина вместе с «Металлургом». Сначала специалист завоевал трофей в качестве помощника Майка Кинэна, а потом — в должности главного тренера команды.