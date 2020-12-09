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    Будет ли «Сити» громить «Марсель» на своем поле?

    «Манчестер Сити» — «Марсель». Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Марсель»
    «Манчестер Сити»
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 9 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Марсель».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 09 Декабря 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Марсель Марсель
  • Лига чемпионов. Группа C
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.20
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  • 9.00
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    «Манчестер Сити»

    Английский клуб давно обеспечил себе путевку в раунд плей-офф, более того, светло-синие выйдут из группы с первого места. За пять туров команда смогла набрать 13 баллов.

    В дебютной встрече нового розыгрыша ЛЧ «Манчестер Сити» дома добыл волевую победу над «Порту» (3:1), после чего на «Велодроме» гости всухую разбили «Марсель» (3:0).

    Две победы команда Пепа Гвардиолы завоевала и в стыковых матчах с «Олимпиакосом» (3:0; 1:0), а вот пятый тур завершился унылыми нулями в противостоянии с «Порту» на «Драгау» (0:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Премьер-лиге «Манчестер Сити» после скомканного старта сумел подняться на седьмое место с 18 очками. В своем последнем поединке в АПЛ «горожане» прихлопнули «Фулхэм» (2:0).

    «Марсель»

    Французская команда из одноименного города текущую кампанию в Лиге чемпионов провалила. В квартете C она находится на последнем месте с тремя баллами в активе.

    В первом матче Лиги чемпионов «Марсель» в Греции потерпел поражение от «Олимпиакоса» (0:1). Затем у себя дома «провансальцы» крупно влетели «Манчестер Сити» (0:3).

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    • Ничего не заработала команда Андре Виллаша-Боаша и в стыковых играх с «Порту» (0:3; 0:2). А единственную победу «южане» добыли в пятом туре, совершив камбэк в игре с «Олимпиакосом» (2:1).

    В чемпионате страны «Марсель» подвинулся на четвертое место в таблице. От ПСЖ команда отстала на 4 очка, но она имеет пару матчей в запасе. В последней встрече Лиги 1 «провансальцы» одолели «Ним» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов букмекеры предлагают поставить за 1.34, на ничью — за 5.65, а на победу «Марселя» — за 9.70.

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    В предстоящем поединке команда Пепа предпочтет сыграть в экономном режиме. В пяти матчах «Сити» пропустил всего 1 гол, а «Марсель» — не самая страшная угроза в ЛЧ. Французы забили только 2 мяча.

    В битве, где англичанам ничего не нужно, а «Марсель» слишком слаб в атаке, не стоит ожидать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.75. 0

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    «Манчестер Сити» — «Марсель». Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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