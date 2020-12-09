Луческу доволен выходом киевского «Динамо» в евровесну

Главный тренер киевскогорассказал о победе над(1:0) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Я очень доволен тем, что мы вышли в евровесну. Результат — самое главное. Игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей, мотивированной команды. Венгры хотели победить и делали все возможное. Нам нужно было организованно действовать в обороне, чтобы не пропустить быстрые контратаки соперника, в составе которого выступают скоростные и техничные Узуни, Нгуэн и Зубков. Нельзя было давать им пространство.

В перерыве я сказал ребятам, что мы должны активнее выбегать в атаку, если хотим выиграть и пройти дальше. В первом тайме мы отбирали мяч и быстро его теряли. Во втором тайме нам следовало пользоваться пространством за спинами соперника, который большими силами выбегал в атаку. И мы это смогли», — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

Киевский клуб с четырьмя очками занял третье место в группе, выйдя в плей-офф Лиги Европы, чемпион Венгрии (один балл) завершил компанию на последней строке. 0