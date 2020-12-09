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    «Краснодар» сыграл вничью с «Челси»

    «Челси» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Рамирес отыграл на Классона, тот уже скинул мяч в центр штрафной на Кабелла, который аккуратным ударом поразил ближний угол ворот «Челси».

    Хозяева открылись спустя 4 минуты, когда в ворота «Краснодара» был назначен пенальти — Абрахам развернул Кайо, после чего получил по ногам. Жоржиньо с «точки» уверенно пробил в правый от себя угол ворот — Городов не среагировал.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Челси — Краснодар 1:1
    Голы: 0:1 Реми Кабелла (24'), 1:1 Жоржиньо (пенальти) (28') Челси: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Матео Ковачич (N'Golo Kante, 74'), Billy Gilmour, Тэмми Абрахам, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 74'), Faustino Anjorin (Оливье Жиру, 80') Краснодар: Евгений Городов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо (Егор Сорокин, 74'), Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 80'), Кристофер Ольссон (Руслан Камболов, 80'), Тонни Триндаде Вильена, Вандерсон (Евгений Чернов, 80'), Виктор Классон, Маркус Берг (Евгений Марков, 90') Предупреждение: Сесар Аспиликуэта (82')

    «Челси» с 14 очками занял первое место в группе Е, у «Севильи» 13 очков — обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Краснодар» с 5 очками занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы, у «Ренна» 1 очко и последнее место. 0

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