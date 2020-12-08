Экс-наставник «Спартака» продлил контракт с АЕКом

Экс-наставник московского «Спартака», ныне возглавляющий греческий, продлил контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года, сообщает пресс-служба афинской команды.

Напомним, Каррера возглавляет АЕК с 8 декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда взяла бронзовые медали чемпионата Греции. В нынешнем розыгрыше АЕК идет на четвертом месте.

Ενας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ από τον Μάσιμο Καρέρα, ο οποίος υπέγραψε στις 8 Δεκεμβρίου 2019 συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2021https://t.co/BTq5pGna2U#aekfc #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/25PThAsJpx — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 8, 2020

С 2016 по 2018 год Массимо тренировал московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России-2016/17.

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