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    Россия сыграет с финалистом ЧМ-2018 в отборе на ЧМ-2022

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    Завершилась жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

    Жеребьевка ЧМ-2022
    Жеребьевка ЧМ-2022

    По ее итогам сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла Франции.

    Полные результаты жеребьевки:

    Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

    Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

    Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

    Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

    Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.

    Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

    Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

    Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

    Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

    Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Македония, Армения, Лихтенштейн.

    Напрямую в финальный турнир выйдут 10 победителей отборочных групп, еще три путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф (10 команд, занявших вторые места в группах + два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места). 0

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