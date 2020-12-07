Россия сыграет с финалистом ЧМ-2018 в отборе на ЧМ-2022

По ее итогам сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла Франции.
Полные результаты жеребьевки:
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа H: Хорватия, Словакия,
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Македония, Армения, Лихтенштейн.
Напрямую в финальный турнир выйдут 10 победителей отборочных групп, еще три путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф (10 команд, занявших вторые места в группах + два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места). 0