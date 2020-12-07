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    Витсель: Чувствую себя хорошо и готов играть с «Зенитом»

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    Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель рассказал о готовности к матчу с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    В 2014 году Аксель Витсель играл против «Боруссии» за «Зенит»
    В 2014 году Аксель Витсель играл против «Боруссии» за «Зенит»

    В матче первого круга «Боруссия» обыграла питерский клуб в Дортмунде со счетом 2:0.

    «Мы в последнее время провели много матчей, но я в порядке, чувствую себя хорошо и готов играть с "Зенитом". Точно не могу сказать, что я так уж сильно устал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Витсель ответил на вопрос о своей стабильно высокой статистике точных передач (более 90%):

    «Это просто моя работа, стиль моей игры — я не люблю терять мячи. Но все же в первую очередь всегда думаю об атаке, о передаче вперед.

    А кому конкретно, уже зависит от нашей схемы и расположения партнеров», — заявил он.

    Бельгиец вспомнил и о встрече с дортмундцами в 2014 году в качестве игрока «Зенита».

    «Это был тяжелый матч для нас. Тогда "Боруссия" была очень сильна, и дома мы проиграли 2:4. Тем не менее, это также и приятные воспоминания», — сказал он. 0

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