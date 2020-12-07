Витсель: Чувствую себя хорошо и готов играть с «Зенитом»

Полузащитник «Боруссии»рассказал о готовности к матчу св 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 2014 году Аксель Витсель играл против «Боруссии» за «Зенит» globallookpress.com 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

В матче первого круга «Боруссия» обыграла питерский клуб в Дортмунде со счетом 2:0.

«Мы в последнее время провели много матчей, но я в порядке, чувствую себя хорошо и готов играть с "Зенитом". Точно не могу сказать, что я так уж сильно устал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Витсель ответил на вопрос о своей стабильно высокой статистике точных передач (более 90%):

«Это просто моя работа, стиль моей игры — я не люблю терять мячи. Но все же в первую очередь всегда думаю об атаке, о передаче вперед.

А кому конкретно, уже зависит от нашей схемы и расположения партнеров», — заявил он.

Бельгиец вспомнил и о встрече с дортмундцами в 2014 году в качестве игрока «Зенита».

«Это был тяжелый матч для нас. Тогда "Боруссия" была очень сильна, и дома мы проиграли 2:4. Тем не менее, это также и приятные воспоминания», — сказал он. 0