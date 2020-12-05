Краснодар — Ротор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ротор» — «Краснодар» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Краснодар»).

Календарь и таблица РПЛ

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