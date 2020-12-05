«Краснодар» — «Ротор». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата России 5 декабря 2020 года

В субботу, 5 декабря, в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет волгоградский «Ротор». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Краснодар» — «Ротор».

«Краснодар»

По итогам 16 туров «Краснодар» находится на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 21 балл, отставая от еврокубковой зоны на восемь очков.

Несколько дней «быки» одержали домашнюю победу над французским «Ренном» (1:0) в Лиге чемпионов. Эта виктория позволила коллективу финишировать третьим в своем квартете и получить билет в Лигу Европы.

Во внутреннем первенстве «зелено-черные» в своей последней сыгранной встрече потерпели выездное фиаско от набравших в последнее время хороший ход «Химок» (0:1), а туром ранее они в родных с таким же с счетом переиграли «Тамбов».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» потерпел только одну неудачу, четырежды победил и два раза сыграл вничью, забил в этих матчах 16 мячей, пропустил восемь.

«Ротор»

После 16 сыгранных матчей «Ротор» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав в этих играх всего восемь очков, уступая даже зоне переходных матчей четыре пункта, а прямому спасению аж десять баллов.

За всю турнирную дистанцию волгоградский коллектив добыл лишь одну победу, сенсационно обыграв в Москве «Локомотив» (2:1) еще в конце октября. После этого он дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

Так мировые результаты в этот период были в Туле с «Арсеналом» (1:1) и в родных стенах с «Уралом» (0:0), фиаско пришлись на домашнюю встречу с ЦСКА (0:1) и гостевую со «Спартаком» (0:2) в минувшем туре.

«Ротор» в этом первенстве на выезде играет лучше, чем дома. В восьми проведенных играх команда одержала одну победу, четыре раза делила очки с соперниками и трижды проиграла, разница мячей — 5:11.

В первом круге «Краснодар» разгромил «Ротор» в Волгограде со счетом 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.43.

На викторию «Ротора» дают — 9.20, ничья оценена — в 5.00.

После выполнения своей задачи в ЛЧ, «Краснодар» теперь может полностью сконцентрироваться на РПЛ и включиться борьбу за ерокубковую зону. Прогнозируем, что «быки» обыграют аутсайдер первенства в родных стенах с разницей в несколько мячей. 0