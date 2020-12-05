Иртыш Омск — Динамо Брянск: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо Брянск» — «Иртыш Омск» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Иртыш Омск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Иртыш Омск» — «Динамо Брянск».

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