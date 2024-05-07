7 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Оснабрюк» и «Шальке». Начало игры — в 19:30 мск. «Оснабрюк» — «Шальке»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оснабрюк»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается провально. На текущий момент «Оснабрюк» находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Оснабрюк» уже одной ногой в Третьей Бундеслиге. Отставание от стыковой 16 позиции составляет 7 очков за 3 тура до финиша чемпионата.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Оснабрюк» расписал мировую с «Магдебургом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Оснабрюк» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

До последней ничьей команда потерпела два поражения подряд. Так что шансы на выживание у команды крайне низкие.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Для спасения «Оснабрюку» нужно побеждать в оставшихся встречах. При этом необходимо ждать осечек от «Ганзы» и «Веена».

Матчи против «Шальке» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Оснабрюк» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Аутсайдер явно будет рисковать, ведь отступать дальше просто некудаю

«Шальке»

Турнирное положение: «Горняки» спокойно доигрывают сезон. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 57 мячей в 31 матче. Да и уступил «Шальке» в 14 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла ничейный результат. «Шальке» дал бой «Фортуне» (1:1).

В пяти последних матчах «Шальке» победил всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

При этом гельзенкирхенцы уже ни на что не претендуют. Да и вообще, нынешний сезон команда провела откровенно бледно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шальке» выглядит не столь уверенно. Да и отставание отсутствие турнирной мотивации явно сказывается.

В кадровом плане у команды полный ажур. Плюс на месте опытнейший форвард Симон Теродде, забивший пока лишь 5 мячей в чемпионате.

В матче первого круга «Шальке» разнес «Оснабрюк». «Горняки» отправили в ворота соперника 4 безответных мяча.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Шальке» уж точно не будет лишь обороняться.

Статистика для ставок

«Оснабрюк» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

«Шальке» почти 34 года не проигрывает «Оснабрюку»

«Шальке» в последней очной встрече разгромил оппонента (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шальке» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

Ставка: Ничья за 3.98