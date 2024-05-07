«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: Динамовцы обречены на борьбу за выживание в элите. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Самарканд в 5 турах выиграло всего лишь однажды. Более того, команда в среднем забивает чуть меньше гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда взяла один пункт. «Динамо» Самарканд расписало мировую с «Бунедкором» (0:0).
Причем до того команда переиграла «Металлург» Бекабад (2:1). А вот в поединке с АГМК динамовцам не повезло (1:3).
Вот только стабильность результатов команды оставляет желать лучшего. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 8 пропущенных мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас команда имеет шансы на подъем повыше в таблице. Между тем, клубу из Самарканда нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Матчи против «Олимпика» для команды исторически складываются непросто. Во всех 4 очных поединках были зафиксированы ничьи.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Динамо» Самарканд постарается выбраться из опасной зоны.
«Олимпик»
Турнирное положение: Старт чемпионата Узбекистана команда провела скромно. Ныне «Олимпик» располагается на 10 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Олимпик» имеет сложности в плане реализации. В 4 турах игроки команды отличились всего 3 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Олимпик» минимально переиграл ферганский «Нефтчи».
А вот до того команда расписала мировую с «Согдианой» (2:2). Правда, землякам из «Локомотива» «олимпийцы» уступили (0:1).
Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только нужно срочно прибавлять в атаке!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Олимпик» выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.
Состав команды по местным меркам выглядит достаточно качественно. Плюс клубный лазарет на данный момент пустеет.
Лишь в предыдущем туре команда впервые победила в чемпионате. Так почему бы не продолжить столь успешную тенденцию?!
Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Олимпик» явно постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.
Статистика для ставок
- «Динамо» Самарканд и «Олимпик» не проигрывали в 2 своих последних поединках
- И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч
- Все 4 очных поединка этих соперников завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.34 и 1.70.
- 2.20Факел — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.21Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.78ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Олимпик» смотрится живее соперника, да и динамовцы слишком часто пропускают.
Ставка: Победа «Олимпика» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.34