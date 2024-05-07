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    Самаркандцам ничего не светит!

    «Динамо» Самарканд — «Олимпик». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 7 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Динамо» Самарканд — «Олимпик»
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    Вадим Абрамов
    7 мая в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Олимпик». Начало игры — в 16:00 мск. «Динамо» Самарканд — «Олимпик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 07 Мая 2024 года
    Dinamo Samarkand
  • Узбекистан. Суперлига
  •  Dinamo Samarkand 16:00 Олимпик Ташкент Олимпик Ташкент
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    «Динамо» Самарканд

    Турнирное положение: Динамовцы обречены на борьбу за выживание в элите. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Самарканд в 5 турах выиграло всего лишь однажды. Более того, команда в среднем забивает чуть меньше гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда взяла один пункт. «Динамо» Самарканд расписало мировую с «Бунедкором» (0:0).

    Причем до того команда переиграла «Металлург» Бекабад (2:1). А вот в поединке с АГМК динамовцам не повезло (1:3).

    Вот только стабильность результатов команды оставляет желать лучшего. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 8 пропущенных мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас команда имеет шансы на подъем повыше в таблице. Между тем, клубу из Самарканда нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Матчи против «Олимпика» для команды исторически складываются непросто. Во всех 4 очных поединках были зафиксированы ничьи.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Динамо» Самарканд постарается выбраться из опасной зоны.

    «Олимпик»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Узбекистана команда провела скромно. Ныне «Олимпик» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Олимпик» имеет сложности в плане реализации. В 4 турах игроки команды отличились всего 3 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Олимпик» минимально переиграл ферганский «Нефтчи».

    А вот до того команда расписала мировую с «Согдианой» (2:2). Правда, землякам из «Локомотива» «олимпийцы» уступили (0:1).

    Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только нужно срочно прибавлять в атаке!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Олимпик» выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

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    Состав команды по местным меркам выглядит достаточно качественно. Плюс клубный лазарет на данный момент пустеет.

    Лишь в предыдущем туре команда впервые победила в чемпионате. Так почему бы не продолжить столь успешную тенденцию?!

    Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Олимпик» явно постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Самарканд и «Олимпик» не проигрывали в 2 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

    • Все 4 очных поединка этих соперников завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.34 и 1.70.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Олимпик» смотрится живее соперника, да и динамовцы слишком часто пропускают.

    Ставка: Победа «Олимпика» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.34

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Самарканд — «Олимпик» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на футбол. Самаркандцам ничего не светит!
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