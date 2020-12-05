ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан способен все исправить. Но хочет ли он продолжить работу?
  • 09:54
    • Нойер — лучший вратарь года по версии ESPN
  • 09:15
    • Трент, ван Дейк и Робертсон — лучшие защитники 2020 года по версии ESPN
  • 09:10
    • Неймар, Верратти и Мбаппе не сыграют против «Монпелье»
  • 08:42
    • Bild: Зидан лично созвонился с Собослаи
    Все новости спорта

    Интер — Болонья: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Интер — Болонья (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Интер Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч «Интер» — «Болонья».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Интер» — «Болонья» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Интер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Болонья».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Спартак» серию поражений «Тамбова»?
  • «Спартак» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Начнет ли «Реал» выпутываться из игрового кризиса?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть у «Лидса» всухую?
  • «Челси» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.44
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры