ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
  • 11:05
    • Туктамышева пропустит этап Кубка России в Москве из-за коронавируса
  • 13:49
    • Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски»
  • 13:12
    • Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке
  • 12:35
    • Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре
  • 12:24
    • «Лидс» заключил соглашение с киберспортивной организацией
    Все новости спорта

    Спортивный директор «Тамбова» выступил за расширение РПЛ

    Футбол Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался относительно инициативы расширить список участников чемпионата России.

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    «Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

    В России почти нет частных клубов? Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже о Италии, Англии, они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать.

    Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка. Тогда будет переходить новичкам, у которых инфраструктура. "Нижний Новгород", "Балтика", например, у которых есть стадион.

    Уже целая зона Восток исчезла в ПФЛ? Зона Восток — это огромные перелеты, а бюджет там 30-40-50 миллионов рублей. Почему не исчезла зона Запад или Центр? Потому что что все рядом. Логистика сжирает много денег», — приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА имеет шансы на победу, но «Вольфсберг» просто так не отстанет
  • ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сумеет ли «Заря» набрать очки в матче с «Лестером»?
  • «Заря» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сможет ли ЛАСК взять реванш у «Тоттенхэма»?
  • ЛАСК — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.45
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Заря — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.68
  • Прогноз на матч ЛАСК — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бенфика — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры