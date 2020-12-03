Спортивный директор «Тамбова» выступил за расширение РПЛ

Спортивный директор «Тамбова»высказался относительно инициативы расширить список участников чемпионата России.

«Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

В России почти нет частных клубов? Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже о Италии, Англии, они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать.

Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка. Тогда будет переходить новичкам, у которых инфраструктура. "Нижний Новгород", "Балтика", например, у которых есть стадион.

Уже целая зона Восток исчезла в ПФЛ? Зона Восток — это огромные перелеты, а бюджет там 30-40-50 миллионов рублей. Почему не исчезла зона Запад или Центр? Потому что что все рядом. Логистика сжирает много денег», — приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс». 0