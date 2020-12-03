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    Быстров: Малком просто ходит по полю, Вендел сидит на диване и смотрит футбол

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал иностранных игроков «Зенита» после провального матча с «Брюгге» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «Мне было интересно, как себя проявят на этом уровне люди, купленные в "Зенит". Они должны помогать, но на уровне Лиги чемпионов они смотрятся никак.

    Если раньше приходили иностранцы за большие деньги, но показывали результаты, прогрессировали, а сейчас такого нет. Малком был взят на роль лидера, но просто ходит по полю. Вендел, взятый для усиления в Лиге чемпионов, сидит на диване и смотрит футбол.

    Что касается критики Семака, то здесь нечего говорить. У него на поле выходят игроки, которые должны показывать результат, но они этого не делают.

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    • Если они не показывают результат, который должны, что можно ждать от Семака? Ничего», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс». 0

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