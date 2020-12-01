Марш: «РБ Зальцбург» рассчитывает на победу над «Локомотивом»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«В первом матче с "Локомотивом" мы набрали лишь одно очко. Пока оно у нас единственное в этой Лиге чемпионов. Но если завтра мы победим, то сможем рассчитывать на продолжение кампании.

Мы с уважением относимся к сопернику. Он показал выдающуюся игру против топ-команд, хорошо защищался и контратаковал. Предстоит непростой матч, но мы рассчитываем на победу», — приводит слова Марша пресс-служба УЕФА.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря, начало в 20:55 мск. 0