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    Марш: «РБ Зальцбург» рассчитывает на победу над «Локомотивом»

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    Главный тренер «РБ Зальцбург» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    Джесси Марш
    Джесси Марш

    «В первом матче с "Локомотивом" мы набрали лишь одно очко. Пока оно у нас единственное в этой Лиге чемпионов. Но если завтра мы победим, то сможем рассчитывать на продолжение кампании.

    Мы с уважением относимся к сопернику. Он показал выдающуюся игру против топ-команд, хорошо защищался и контратаковал. Предстоит непростой матч, но мы рассчитываем на победу», — приводит слова Марша пресс-служба УЕФА.

    Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря, начало в 20:55 мск. 0

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