Николич: После гола было ощущение, что мы можем сравнять

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение в матче 5 тура Лиги чемпионов от «Зальцбурга» (1:3).

«Как я уже сказал, мы столкнулись с проблемами с составом непосредственно перед игрой. Особенно они касались центра поля. Мы выставили на игру трех форвардов, чтобы играть больше вперед. Но в первом тайме мало что получалось, "Зальцбург" выигрывал практически всю борьбу. Во втором команда показала характер, мы стали больше атаковать. Было больше риска в игре, мы играли лучше. После гола было ощущение, что мы можем сравнять. Но последовала потеря, и мы получили третий мяч. Это был уже конец», — цитирует Николича «Спорт Экспресс».

После этого поражения «Локомотив» лишился шансов на участие в еврокубках будущей весной. 0