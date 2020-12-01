Боруссия М — Интер (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Интер» — «Боруссия М» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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