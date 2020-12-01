«Боруссия» М — «Интер». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах примет «Интер» на стадионе «Боруссия Парк». Поединок стартует 1 декабря в 23:00 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Интер».

«Боруссия» М

Команда из Менхенгладбаха возглавила серьезную группу, в которой также находятся «Реал», «Шахтер» и «Интер». В этом квартете немецкий клуб лидирует с восемью очками и отрывом в один балл от мадридцев.

На старте Лиги чемпионов «Боруссия» М смогла на «Джузеппе Меацца» заработать 1 очко в дуэли с «Интером» (2:2). А во втором туре она дома упустила победу над «Реалом» (2:2).

Третий тур команда Марко Розе провела в Киеве, где без шансов разбила «Шахтер» (6:0). В четвертом поединке турнира «Гладбах» снова не оставила шансов дончанам — 4:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В немецкой Бундеслиге «Жеребцы» занимают только седьмое место с 15 баллами. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три пункта.

«Интер»

«Интер» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав 2 очка в четырех сыгранных турах.

«Нерадзурри» разошлись миром с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) и «Шахтером» (0:0), а также уступили «Реалу» в Мадриде (2:3) и Милане (0:2).

В турнирной таблице Серии А миланцы расположились на второй строчке с 18 набранными очками в девяти турах.

В своем последнем матче подопечные Антонио Конте разгромили на выезде (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25. 0