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    Сохранит ли «Интер» шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

    «Боруссия» М — «Интер». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Интер»
    «Интер» замыкает таблицу в группе
    В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах примет «Интер» на стадионе «Боруссия Парк». Поединок стартует 1 декабря в 23:00 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Интер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 01 Декабря 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 23:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    Команда из Менхенгладбаха возглавила серьезную группу, в которой также находятся «Реал», «Шахтер» и «Интер». В этом квартете немецкий клуб лидирует с восемью очками и отрывом в один балл от мадридцев.

    На старте Лиги чемпионов «Боруссия» М смогла на «Джузеппе Меацца» заработать 1 очко в дуэли с «Интером» (2:2). А во втором туре она дома упустила победу над «Реалом» (2:2).

    Третий тур команда Марко Розе провела в Киеве, где без шансов разбила «Шахтер» (6:0). В четвертом поединке турнира «Гладбах» снова не оставила шансов дончанам — 4:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В немецкой Бундеслиге «Жеребцы» занимают только седьмое место с 15 баллами. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три пункта.

    «Интер»

    «Интер» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав 2 очка в четырех сыгранных турах.

    «Нерадзурри» разошлись миром с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) и «Шахтером» (0:0), а также уступили «Реалу» в Мадриде (2:3) и Милане (0:2).

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    • В турнирной таблице Серии А миланцы расположились на второй строчке с 18 набранными очками в девяти турах.

    В своем последнем матче подопечные Антонио Конте разгромили на выезде (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25. 0

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    «Боруссия» М — «Интер». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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