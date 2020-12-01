Виллаш-Боаш: «Марсель» страдает от недостатка опыта в ЛЧ

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против

«Мы страдаем от недостатка опыта в этом турнире. Дело в том, что мы проиграли 13 матчей подряд. Я думал, что моя команда будет конкурентоспособной, но мы допустили слишком много ошибок, были слишком наивны и неудачливы. Это неудача, с которой мне никогда не справиться.

Мы хотим закончить эту жалкую кампанию победой или хотя бы забитым голом. Если мы попадем в Лигу Европы, почему бы и нет? Но многое будет зависеть от жеребьевки», — приводит слова Виллаш-Боаша официальный сайт УЕФА.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» занимает последнее место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка. При этом команда не смогла забить ни одного гола за четыре игры. 0