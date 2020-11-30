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    Сивасспор — Гёзтепе: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Сивасспор — Гёзтепе (30.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 19:30 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Сивасспор» — «Гёзтепе».

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    Последний матч между собой: «Гёзтепе» — «Сивасспор» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Гёзтепе»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» — «Гёзтепе».

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