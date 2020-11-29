Гвардиола: Игроки теряют радость от футбола. Проходит три дня — и ты снова на поле

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мыслями касательно плотного графика в этом сезоне.

«Проблема в том, что футболисты теряют радость от игры в футбол. Раньше было приятно сыграть один или два матча за неделю со зрителями на трибунах. Теперь проходит три дня — и ты снова на поле.

Мы поедем к "Порту" за победой, а потом будем готовиться к "Фулхэму".

Дело не в ротации. Игроки, которые не допускают ошибок — как Джон Стоунз в обороне — заслуживают того, чтобы чаще выходить на поле.

Голы в матче с "Бернли" помогли нам, особенно — Рияду Марезу, конечно. Габриэл Жезус должен забивать. Стерлинг должен забивать, когда выходит на поле. Они должны больше забивать. Они здесь для этого. Качество выступлений зависит от самих игроков», — приводит слова испанца Daily Mail. 0