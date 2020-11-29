«Барселона» — «Осасуна»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте. Альба от левого края прострелил во вратарскую гостей, с ударом Коутиньо Эррера справился. Среагировал кипер и на добивание Брайтвайта, но Мартин со второй попытки затолкал всё-таки мяч в ворота.

На 42-й минуте гости вынести мяч за штрафную после очередного прострела Альбы, но Гризманн поймал мяч на ногу и с лёта пробил точно в цель — Эррера даже не дёрнулся.

На 57-й минуте Гризманн здорово сыграл в отборе, затем угадал с отскоком мяча в штрафной, мог и сам Антуан пробивать, но покатил на Коутиньо, а тот уже поразил ворота ударом из вратарской.

А на 73-й минуте Лионель Месси набрал ход, обогнул защитника и в метре от штрафной со своей левой пробил в дальний угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Осасуна 4:0 Голы: 1:0 Мартин Брайтвайт (29'), 2:0 Антуан Гризманн (42'), 3:0 Филиппе Коутиньо (57'), 4:0 Лионель Месси (73') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест (Хуниор Фирпо, 61'), Клеман Лангле (Карлос Аленья, 67'), Жорди Альба, Oscar Mingueza, Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле, 61'), Pedri (Серхио Бускетс, 46'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Мартин Брайтвайт (Франсиску Тринкан, 61'), Лионель Месси Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Гарсия Унай Лугеа, Факундо Ронкалья, Рауль Навас, Ойер Оласабаль (Дарко Брашанац, 64'), Хонатан Родригес (Juan Cruz, 23'), Иньиго Перес (Роберто Торрес, 63'), Хон Монкайола, Рубен Гарсия (Enrique Barja, 74'), Анте Будимир (Энрик Гальего, 74') Предупреждение: Лионель Месси (74')

«Барселона» занимает седьмое место в таблице Примеры, набрав 14 очков после девяти игр, а «Осасуна» — 15-е. Команды из Памплоны имеет 11 очков после десяти встреч.

5 декабря «Барселона» сыграет в гостях с «Кадисом». «Осасуна» 6 декабря примет «Бетис». 0