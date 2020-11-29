«Барселона» — «Осасуна»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 29-й минуте. Альба от левого края прострелил во вратарскую гостей, с ударом Коутиньо Эррера справился. Среагировал кипер и на добивание Брайтвайта, но Мартин со второй попытки затолкал всё-таки мяч в ворота.
На 42-й минуте гости вынести мяч за штрафную после очередного прострела Альбы, но Гризманн поймал мяч на ногу и с лёта пробил точно в цель — Эррера даже не дёрнулся.
На 57-й минуте Гризманн здорово сыграл в отборе, затем угадал с отскоком мяча в штрафной, мог и сам Антуан пробивать, но покатил на Коутиньо, а тот уже поразил ворота ударом из вратарской.
А на 73-й минуте Лионель Месси набрал ход, обогнул защитника и в метре от штрафной со своей левой пробил в дальний угол ворот.
«Барселона» занимает седьмое место в таблице Примеры, набрав 14 очков после девяти игр, а «Осасуна» — 15-е. Команды из Памплоны имеет 11 очков после десяти встреч.
5 декабря «Барселона» сыграет в гостях с «Кадисом». «Осасуна» 6 декабря примет «Бетис». 0