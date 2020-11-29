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    «Алавес» победил «Реал» в Мадриде

    «Реал» — «Алавес»: счет 1:2, обзор голов

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    В 11 туре Примеры «Алавес» в Мадриде переиграл «Реал» со счетом 2:1.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа

    Уже на 5 минуте гости вышли вперед благодаря реализованному пенальти в исполнении Лукаса Переса. В начале второй половины Хоселу удвоил преимущество, пойма Тибо Куртуа на ошибке.

    На 86 минуте Каземиро сократил разрыв, но на этом голы в матче закончились.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Алавес 1:2
    Голы: 0:1 Лукас Перес (пенальти) (5'), 0:2 Хоселу (49'), 1:2 Каземиро (86') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело (Ферлан Менди, 70'), Лукас Васкес, Тони Кроос (Иско, 70'), Лука Модрич (Мартин Эдегор, 70'), Каземиро, Эден Азар (Родриго, 28'), Марко Асенсио (Винисиус Жуниор, 63'), Мариано Диас Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Rodrigo Andres Battaglia, Томас Пина (Эдгар Мендес, 77'), Луис Риоха (Хави Лопес, 89'), Жоау Филипе, Лукас Перес (Борха Сайнс, 89'), Хоселу (Дейверсон, 90') Предупреждения: Каземиро (18'), Тони Кроос (61'), Луис Риоха (68'), Рубен Дуарте (76'), Эдгар Мендес (88')

    «Реал» идет четвертым. У команды Зидана 17 очков. «Алавес» набрал 13 баллов и занимает 9 место в таблице Примеры. 0

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