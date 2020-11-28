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    • «Интер» на выезде разгромил «Сассуоло»
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    «Интер» на выезде разгромил «Сассуоло»

    «Сассуоло» — «Интер»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал выездную победу над «Сассуоло» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей голами отличились Алексис Санчес и Роберто Гальярдини. Также автоголом отметился Влад Кирикеш.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Интер 0:3
    Голы: 0:1 Алексис Санчес (4'), 0:2 Влад Кирикеш (автогол) (14'), 0:3 Роберто Гальярдини (60') Сассуоло: Андреа Консильи, Рожерио, Влад Кирикеш (Марлон, 42'), Йереми Тольян (Мерт Мюльдюр, 59'), Джанмарко Феррари, Жереми Бога, Максим Лопес (Nicolas Schiappacasse, 76'), Филип Джуричич (Педро Обьянг, 59'), Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Джакомо Распадори (Хамед Траоре, 76') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Роберто Гальярдини, Иван Перишич (Кристиан Эриксен, 85'), Артуро Видаль, Николо Барелла (Стефано Сенси, 85'), Маттео Дармиан (Ашраф Хакими, 90'), Алексис Санчес (Эшли Янг, 79'), Лаутаро Мартинес (Ромелу Лукаку, 79') Предупреждения: Мануэль Локателли (49'), Рожерио (57'), Максим Лопес (66'), Иван Перишич (80')

    «Интер» опередил «Сассуоло» поднялся на 2-е место в турнирной таблице Серии А. Обе команды имеют в активе по 18 очков, но миланцы опережают соперников по дополнительным показателям.

    Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Болоньей» 5 декабря дома. Коллектив Роберто Де Дзерби на день позже сыграет с «Ромой» в гостях. 0

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