Глазго Рейнджерс — Бенфика: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 23:00 в группе D Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Бенфика» — «Глазго Рейнджерс» 3:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 1.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Бенфика»).

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