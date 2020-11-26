«Рейнджерс» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» будет принимать «Бенфику». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Бенфика».

«Рейнджерс»

Шотландский клуб из города Глазго имеет 7 очков на счету. В турнирной таблице группы D команда лидирует. Но «Бенфику», идущую второй, «Джерс» опережают лишь по дополнительным показателям.

В первом матче группового этапа ЛЕ «Рейнджерс» в гостях победил льежский «Стандард» (2:0). А затем в чемпионате Шотландии «мишки» одержали верх над «Ливингстоном» (2:0).

Позже в еврокубках команда Стивена Джеррарда переиграла «Лех» (1:0) и расписала мировую с «Бенфикой» (3:3). А между этими встречами «Джерс» победили «Килмарнок» в Премьер-лиге (1:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

После игры в Лиссабоне «Рейнджерс» разбил «Гамильтон» (8:0) и «Абердин» (4:0) в домашнем первенстве. В таблице чемпионата Шотландии команда Стиви Джи уверенно лидирует с 41 баллом на счету.

«Бенфика»

Португальская команда имеет 7 очков, набранных в трех играх. В таблице она отстает от лидеров по результату личной встречи, а ближайших конкурентов опережает на 4 пункта.

На старте Лиги Европы «Бенфика» в Польше обыграла «Лех» (4:2). После этого в Примейре-лиге она одержала верх над «Белененсеш» (2:0). А во втором туре ЛЕ «орлы» разгромили «Стандард» (3:0).

Затем подопечные Жоржи Жезуша провели отрезок из трех матчей без побед. В чемпионате страны команда из Лиссабона уступила «Боавиште» (0:3) и «Браге» (2:3). А в ЛЕ была ничья с «Рейнджерс» (3:3).

Но 21 ноября «Бенфика» разбавила неприятную серию победой над «Паредесом» в Кубке (1:0). В чемпионате Португалии команда Жоржи Жезуша находится на третьем месте с 15 очками.

Прогноз и ставка

Победа «Рейнджерс» в предстоящей встрече оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.44, а на победу «Бенфики» — 3.72.

Первая дуэль этих команд подарила 6 голов, но победителя соперники так и не выявили. В Глазго рубка за лидерство в группе будет не менее интересной.

Забитыми мячами такой поединок также должен порадовать. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.62. 0