Бонера: Мы провели очень хороший матч

Тренер «Милана»прокомментировал ничью с «Лиллем» в матче 4 тура Лиги Европы (1:1).

«Мы провели очень хороший матч, но не были сосредоточены в моменте с голом. Обидно, мы вели игру, в отличие от первой встречи. Мы очень довольны работой футболистов и сожалеем только о результате.

Мы верим в Тонали, он сегодня определял игру команды. Это серьезный и умный парень, мы довольны им.

Мы рады, что средний возраст команды столь низок. У нас молодые и энергичные ребята, и иногда толика безумия не помешает. "Милан" молод, но опытные игроки вроде Кьера нам заметно помогают.

Ибра очень важен для нас, но команда смогла компенсировать его отсутствие. Командный дух всегда такой, с Иброй или без него», — цитирует Бонеру Sky Sport Italia. 0