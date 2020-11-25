Мидлсбро — Дерби Каунти: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В турнирной таблице «Мидлсбро» занимает 9 место с 18 очками, «Дерби Каунти» — 24 место с 6 очками.
Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Дерби Каунти» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мидлсбро»).
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