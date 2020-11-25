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    Федун: Причина провала российских клубов на евроарене — в экономической плоскости

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун попытался объяснить причину провала российских клубов на евроарене и сборной России.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    Слова Федуна приводит kommersant.ru.

    «Ответ на вопрос о причинах провалов лежит в экономической плоскости. Напомню, что 10 лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале 10-х годов "Спартак" был на 23-м месте с показателем около € 165 млн. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в € 100 млн, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза.

    За последние 10 лет ведущие европейские клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200 процентов до 350. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30 процентов, Россия — почти на 50. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке», — сказал Федун.

    «Мы фактически откатились в четвертый дивизион по объемам финансирования. Условно сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше € 500 млн — таких клубов 17. Ещё 16 клубов, у которых стоимость более € 300 млн. В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше € 200 млн. И все остальные — это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около € 100 млн. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвертую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко», — добавил он.

    По словам Федуна, с этим «нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять».

    «Можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в 1/8 финала евротурниров», — сказал владелец «Спартака».

    Он также назвал две главные проблемы:

    «Это невозможность купить квалифицированных футболистов, цена даже на средних игроков выросла в два-три раза, звезды стоят как наш годовой бюджет. Вторая проблема — мы не видим отдачи от наших воспитанников». 0

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