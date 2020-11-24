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    «Зенит» — на четвертом месте по стоимости состава вне топ-5 лиг Европы

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    Портал Transfermarkt составил рейтинг стоимости состава команд из лиг, не входящих в топ-5 в Европе.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    Рейтинг возглавила «Бенфика», чья стоимость состава оценена в 302,7 миллиона евро. Второе место занял «Аякс» (291,5 млн евро), третье — «Порту» (255 млн евро).

    Если говорить о российских клубах, то «Зенит» (180,3 млн евро) занял четвертое место, ЦСКА — девятое (138,2 млн евро), «Краснодар» — 13-е (116 млн евро), «Спартак» — 17-е (107,1 млн евро), а «Локомотив» — 28-е (84,3 млн евро).

    «Шахтер» в списке расположился на 11-й позиции (135 млн евро), а киевское «Динамо» — на 21-й (100,5 млн евро). 0

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