«Зенит» — на четвертом месте по стоимости состава вне топ-5 лиг Европы

Футболисты «Зенита»
globallookpress.com
Рейтинг возглавила «Бенфика», чья стоимость состава оценена в 302,7 миллиона евро. Второе место занял «Аякс» (291,5 млн евро), третье — «Порту» (255 млн евро).
Если говорить о российских клубах, то «Зенит» (180,3 млн евро) занял четвертое место, ЦСКА — девятое (138,2 млн евро), «Краснодар» — 13-е (116 млн евро), «Спартак» — 17-е (107,1 млн евро), а «Локомотив» — 28-е (84,3 млн евро).
«Шахтер» в списке расположился на 11-й позиции (135 млн евро), а киевское «Динамо» — на 21-й (100,5 млн евро). 0