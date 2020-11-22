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    Гол Аллера принес «Вест Хэму» победу над «Шеффилду»

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    В матче 9-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» потерпел домашнее поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:1.

    «Вест Хэм»
    «Вест Хэм»

    Единственный гол на 56-й минуте забил французский нападающий гостей Себастьен Аллер .

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм 0:1
    Гол: 0:1 Sebastien Haller (56') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Крис Башам, 76'), Джон Иган, Этан Ампаду (Джек Робинсон, 62'), Джордж Балдок, Джон Флек, Сандер Берге, Макс Лоу, Оливер Норвуд (Риан Брустер, 65'), Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Анджело Огбонна, Владимир Цоуфаль, Артур Масуаку, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форнальс (Мануэль Лансини, 76'), Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 90'), Sebastien Haller

    Лондонский клуб набрал 14 очков и переместился на 8-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Шеффилд» продолжает занимать последнюю строчку с 1 очком.

    В следующем туре «Вест Хэм» примет «Астон Виллу» (30 ноября), а «Шеффилд» отправится в гости к «Вест Бромвичу». 0

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