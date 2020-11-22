ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЭффект дежавю. Оборона «Тоттенхэма» сдержала «МанСити»
  • 14:18
    • Гендиректор «Аталанты» заявил о доверии к Миранчуку
  • 14:02
    • Итальянская бригада арбитров назначена на матч «Краснодар» — «Севилья»
  • 13:50
    • «Лацио» и «Зенит» рассудят англичане
  • 08:22
    • Медведев победил Надаля и впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 01:05
    • «Атлетико» минимально обыграл «Барселону»
    Все новости спорта

    Ливерпуль — Лестер: онлайн-трансляция матча начнется в 22:15

    Ливерпуль — Лестер: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ливерпуль» — «Лестер».

  • 50 000
  • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!

    Последний матч между собой: «Лестер» — «Ливерпуль» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лестер».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • ЦСКА поразит ворота «Сочи» не один раз
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Павлины» прервут серию поражений?
  • «Лидс» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.28
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры