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    Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?

    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»
    Юрген Клопп
    В воскресенье, 22 ноября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Лестер» в рамках девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 22:15 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Ноября 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:15 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 17 очков.

    В восьми сыгранных турах «красные» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    Подопечные Юргена Клоппа обыграли «Лидс» (4:3), «Челси» (2:0), «Арсенал» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Вест Хэм» (2:1), разошлись миром с «Эвертоном» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1), а также уступили «Астон Вилле» (2:7).

    В трех матчах Лиги чемпионов мерсисайдцы выиграли у «Аякса» (1:0), «Мидтъюлланна» (2:0) и «Аталанты» (5:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Джордан Хендерсон и Рис Уильямс.

    «Лестер»

    «Лестер» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 18 набранными очками.

    На счету «лис» шесть побед и два поражения в восьми сыгранных турах.

    Команда Брендана Роджерса обыграла «Вест Бромвич» (3:0), «Бернли» (4:2), «Манчестер Сити» (5:2), «Арсенал» (1:0), «Лидс» (4:1) и «Вулверхэмптон» (1:0), но проиграла «Вест Хэму» (0:3) и «Астон Вилле» (0:1).

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    Среди травмированных у «Лестера» значатся Дэниел Амарти, Чаглар Сеюнджю, Тимоти Кастань и Уилфред Ндиди.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.92, победа «Лестера» — 3.90, ничья — 3.90.

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    Не секрет, что потеря Вирджила ван Дейка стала болезненным ударом для «красных», но теперь, когда они остались еще и без Трента Александера-Арнольда и Джо Гомеса, линия обороны выглядит еще более ослабленной.

    Это хорошая новость для «лис», которые отдохнули во время паузы на матчи сборных и готовы побороться за очки на «Энфилде».

    Несмотря на все свои проблемы, в целом мерсисайдцы смотрелись хорошо в этом сезоне, однако время от времени в игре возникали странные провалы, поэтому, как нам кажется, у гостей есть все шансы не просто зацепиться за ничью, а, возможно, даже победить. Наш прогноз и ставка — «победа "Лестера" с азиатской форой +0.75» за 1.73.

    Еще один вариант — «гости не проиграют» за 1.94. Да, находясь в лучшей форме, «Ливерпуль» способен у себя дома обыграть кого угодно, но сейчас, в период кризиса, ему придется несладко. 0

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    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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