«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 ноября 2020 года

В воскресенье, 22 ноября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Лестер» в рамках девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 22:15 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 17 очков.

В восьми сыгранных турах «красные» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Подопечные Юргена Клоппа обыграли «Лидс» (4:3), «Челси» (2:0), «Арсенал» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Вест Хэм» (2:1), разошлись миром с «Эвертоном» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1), а также уступили «Астон Вилле» (2:7).

В трех матчах Лиги чемпионов мерсисайдцы выиграли у «Аякса» (1:0), «Мидтъюлланна» (2:0) и «Аталанты» (5:0).

Все прогнозы на АПЛ

После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Джордан Хендерсон и Рис Уильямс.

«Лестер»

«Лестер» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 18 набранными очками.

На счету «лис» шесть побед и два поражения в восьми сыгранных турах.

Команда Брендана Роджерса обыграла «Вест Бромвич» (3:0), «Бернли» (4:2), «Манчестер Сити» (5:2), «Арсенал» (1:0), «Лидс» (4:1) и «Вулверхэмптон» (1:0), но проиграла «Вест Хэму» (0:3) и «Астон Вилле» (0:1).

В Лиге Европы лидер АПЛ успел разобраться с «Зарей» (3:0), АЕКом (2:1) и «Брагой» (4:0).

Среди травмированных у «Лестера» значатся Дэниел Амарти, Чаглар Сеюнджю, Тимоти Кастань и Уилфред Ндиди.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.92, победа «Лестера» — 3.90, ничья — 3.90.

Не секрет, что потеря Вирджила ван Дейка стала болезненным ударом для «красных», но теперь, когда они остались еще и без Трента Александера-Арнольда и Джо Гомеса, линия обороны выглядит еще более ослабленной.

Это хорошая новость для «лис», которые отдохнули во время паузы на матчи сборных и готовы побороться за очки на «Энфилде».

Несмотря на все свои проблемы, в целом мерсисайдцы смотрелись хорошо в этом сезоне, однако время от времени в игре возникали странные провалы, поэтому, как нам кажется, у гостей есть все шансы не просто зацепиться за ничью, а, возможно, даже победить. Наш прогноз и ставка — «победа "Лестера" с азиатской форой +0.75» за 1.73.

Еще один вариант — «гости не проиграют» за 1.94. Да, находясь в лучшей форме, «Ливерпуль» способен у себя дома обыграть кого угодно, но сейчас, в период кризиса, ему придется несладко. 0