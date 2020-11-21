ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЧемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»
  • 10:16
    • У Евгении Медведевой выявлен коронавирус
  • 08:53
    • Худобин восстановился от травмы и будет готов к началу сборов «Далласа»
  • 07:18
    • РПЛ заменила арбитров в двух матчах 15-го тура
  • 07:00
    • Холанн получит награду Golden Boy-2020
  • 00:52
    • Фабрегас принес «Монако» победу над ПСЖ
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» на выезде обыграли «СКА-Хабаровск»

    Футбол ФНЛ Футбол России СКА-Хабаровск Крылья Советов Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Самарские «Крылья Советов» минимально обыграли на выезде «СКА-Хабаровск» в матче 23-го тура первенства ФНЛ — 1:0 (1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч забил Егор Голенков на 13-й минуте.

    Отметим, что самарская команда в середине первой 45-минутки осталась без вратаря Евгения Фролова, которого заменил Богдан Овсянников.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Крылья Советов 0:1
    Гол: 0:1 Егор Голенков (13') СКА-Хабаровск: Игорь Обухов, Магомед Эльмурзаев, Григорий Труфанов, Роман Мануйлов, Кирилл Большаков, Максим Мартусевич, Ираклий Квеквескири (Ryota Noma, 64'), Андрей Батютин (Eduard Bulia, 76'), Рамазан Гаджимурадов, Владислав Брагин (Артемий Малеев, 67'), Дмитрий Барков (Константин Базелюк, 75') Крылья Советов: Евгений Фролов (Богдан Овсянников, 25'), Никита Чернов, Aleksandr Soldatenkov, Дмитрий Комбаров (Данила Смирнов, 90'), Sergei Bozhin, Yuri Gorshkov, Anton Zinkovskiy (Максим Карпов, 90'), Дмитрий Кабутов, Aleksandru Gatcan, Ivan Sergeyev, Егор Голенков (Maksim Vityugov, 74') Предупреждения: Ираклий Квеквескири (40'), Роман Мануйлов (73'), Eduard Bulia (88'), Максим Мартусевич (89'), Данила Смирнов (90')

    «Крылья Советов» набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Подопечные Сергея Юрана (34) остались на восьмом месте. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Динамо» красно-белых в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько голов будет в игре самой результативной команды АПЛ?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли Надаль остановить невероятного Медведева?
  • Медведев — Надаль. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.35
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Медведев — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры