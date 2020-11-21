«Крылья Советов» на выезде обыграли «СКА-Хабаровск»

Единственный мяч забил Егор Голенков на 13-й минуте.
Отметим, что самарская команда в середине первой 45-минутки осталась без вратаря Евгения Фролова, которого заменил Богдан Овсянников.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Крылья Советов 0:1
Гол: 0:1 Егор Голенков (13') СКА-Хабаровск: Игорь Обухов, Магомед Эльмурзаев, Григорий Труфанов, Роман Мануйлов, Кирилл Большаков, Максим Мартусевич, Ираклий Квеквескири (Ryota Noma, 64'), Андрей Батютин (Eduard Bulia, 76'), Рамазан Гаджимурадов, Владислав Брагин (Артемий Малеев, 67'), Дмитрий Барков (Константин Базелюк, 75') Крылья Советов: Евгений Фролов (Богдан Овсянников, 25'), Никита Чернов, Aleksandr Soldatenkov, Дмитрий Комбаров (Данила Смирнов, 90'), Sergei Bozhin, Yuri Gorshkov, Anton Zinkovskiy (Максим Карпов, 90'), Дмитрий Кабутов, Aleksandru Gatcan, Ivan Sergeyev, Егор Голенков (Maksim Vityugov, 74') Предупреждения: Ираклий Квеквескири (40'), Роман Мануйлов (73'), Eduard Bulia (88'), Максим Мартусевич (89'), Данила Смирнов (90')
«Крылья Советов» набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Подопечные Сергея Юрана (34) остались на восьмом месте. 0