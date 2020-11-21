СКА-Хабаровск — Крылья Советов: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 08:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов». Коэффициент ставки — 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Крылья Советов»).

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