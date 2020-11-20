Самедов: В матче «Спартака» и «Динамо» нет фаворита

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Динамо» в 15-м туре чемпионата России.

«Дерби — это всегда очень интересно. И "Спартак" сейчас идет неплохо, и "Динамо" в последнее время набирает очки. Плюс-минус в турнирной таблице разница сейчас небольшая: команды соседствуют. Думаю, это будет захватывающая игра.

"Спартак", наверное, более ровно играет, и с самого начала чемпионата идет в лидирующей группе. С "Уралом", правда, в последнем туре 2:2 сыграли. Если бы не это, могли бы первое-второе места делить.

"Динамо" же в последних трех матчах после смены тренера выигрывает: и "Сочи", и "Локомотив" победили, и непростая игра с "Тамбовом" была, где добились максимального результата.

Никого не считаю фаворитом предстоящей встречи. Мое мнение, шансы 50 на 50. Повторюсь, жду захватывающей игры. Атакующей игры. Мне кажется, обязательно увидим голы. Думаю, и те и другие должны забить.

Поздравил Андрея Воронина с возвращением в "Динамо". Я его сейчас и после каждой игры поздравляю. Потому что результаты такие, что пока только поздравлять надо: победа за победой», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября, начало — в 19:00 мск. 0