«Ренн» — «Бордо»: счет 0:1, обзор гола

Хатем Бен-Арфа
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Гол 37 минуте забил Хатем Бен-Арфа. Футболист получил мяч от Самюэля Калу, убрал на замахе пару защитников и пробил в правый нижний от себя угол с линии штрафной площади.
Футбол. Франция. Лига 1
Ренн — Бордо 0:1
Гол: 0:1 Атем Бен-Арфа (37') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Адриен Трюффер, Брандон Соппи (Амари Траоре, 59'), Мартен Терье (Адриен Эну, 59'), Эдуардо Камавинжа, Бенжамен Буриго, Флавьен Тэт (Янн Гбоу, 70'), Ромен дель Кастильо (Жереми Доку, 58'), Серу Гирасси (M'Baye Niang, 77') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Юссуф Сабали, Поль Байсс, Энок Кватен, Отавио, Атем Бен-Арфа (Ясин Адли, 76'), Самуэль Калу (Реми Уден, 59'), Mehdi Zerkane (Amadou Traore, 59'), Тома Башич, Джош Майя (Джимми Бриан, 60') Предупреждения: Самуэль Калу (47'), Энок Кватен (66'), Флавьен Тэт (70'), Адриен Трюффер (71')
«Бордо» набрал 15 очков, заняв 11 место. у «Ренна» 18 очков и четвертое место. 0