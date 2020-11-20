ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЧемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»
  • 22:54
    • «Бордо» минимально выиграл у «Ренна»
  • 21:53
    • «Витязь» разгромил «Северсталь»
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» по буллитам одолел «Спартак»
  • 19:16
    • ЦСКА подписал новый контракт с нападающим
  • 18:53
    • Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP
    Все новости спорта

    «Бордо» минимально выиграл у «Ренна»

    «Ренн» — «Бордо»: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Бордо Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 11 тура французской Лиги 1 «Бордо» на выезде обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

    Хатем Бен-Арфа
    Хатем Бен-Арфа

    Гол 37 минуте забил Хатем Бен-Арфа. Футболист получил мяч от Самюэля Калу, убрал на замахе пару защитников и пробил в правый нижний от себя угол с линии штрафной площади.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Бордо 0:1
    Гол: 0:1 Атем Бен-Арфа (37') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Адриен Трюффер, Брандон Соппи (Амари Траоре, 59'), Мартен Терье (Адриен Эну, 59'), Эдуардо Камавинжа, Бенжамен Буриго, Флавьен Тэт (Янн Гбоу, 70'), Ромен дель Кастильо (Жереми Доку, 58'), Серу Гирасси (M'Baye Niang, 77') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Юссуф Сабали, Поль Байсс, Энок Кватен, Отавио, Атем Бен-Арфа (Ясин Адли, 76'), Самуэль Калу (Реми Уден, 59'), Mehdi Zerkane (Amadou Traore, 59'), Тома Башич, Джош Майя (Джимми Бриан, 60') Предупреждения: Самуэль Калу (47'), Энок Кватен (66'), Флавьен Тэт (70'), Адриен Трюффер (71')

    «Бордо» набрал 15 очков, заняв 11 место. у «Ренна» 18 очков и четвертое место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ продлить победную серию в Лиге 1?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Медведев продлит победную серию в противостоянии со Шварцманом?
  • Медведев — Шварцман. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Как будет проходить встреча клубов из нижней части таблицы?
  • «Осасуна» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.04
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Медведев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры