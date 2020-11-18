«Зенит» и СКА смогут играть со зрителями на трибунах, несмотря на ограничения в Петербурге

Футбольный клуби хоккейныйсмогут проводит домашние матчи с болельщиками на трибунах, несмотря на ограничения, введенные в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что с 23 ноября в Петербурге вступят в силу новые ограничения из-за роста распространения COVID-19.

Губернатор Александр Беглов подписал очередные изменения в постановление №121 правительства.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», — говорится в постановлении.

При этом, как уточнили в Смольном, эти меры не коснутся профессиональных клубов:

«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки». 0