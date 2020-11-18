Черногория — Кипр: счет матча 4:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(4:0) в матче 6-го тура группы 1 лиги С Лиги наций.

В составе победителей дубль оформил Александар Больевич, еще по разу отличились Стеван Йоветич и Стефан Мугоша.

Футбол. Лига наций УЕФА. C1 Черногория — Кипр 4:0 Голы: 1:0 Стеван Йоветич (14'), 2:0 Александар Болевич (25'), 3:0 Александар Болевич (28'), 4:0 Стефан Мугоша (60') Черногория: Милан Миятович, Marko Vukcevic, Игор Вуячич, Марко Симич, Адам Марушич, Марко Бакич (Небойша Косович, 61'), Сеад Хакшабанович, Александар Шчекич (Ристо Радунович, 72'), Александар Болевич (Владимир Йовович, 71'), Стефан Мугоша (Дино Исламович, 71'), Стеван Йоветич (Вукан Савичевич, 61') Кипр: Demetris Demetriou, Valentinos Sielis, Хараламбос Кириаку, Thomas Ioannou (Лойзос Лойзу, 66'), Константинос Лайфис, Янис Кусулос (Александрос Гогич, 65'), Костакис Артиматас (Хараламбос Кириаку, 46'), Григорис Кастанос (Андреас Макрис, 85'), Nikolas Ioannou, Andronikos Kakoullis (Маринос Ционис, 65'), Иоаннис Питтас Предупреждения: Стеван Йоветич (14'), Григорис Кастанос (35'), Марко Бакич (48'), Янис Кусулос (64'), Игор Вуячич (68')

В другом матче этой группы Люксембург на своем поле сыграл вничью с Азербайджаном — 0:0.

Отметим, что в добавленное к первому тайму время Данель Синане не смог реализовать пенальти в ворота гостей.

Футбол. Лига наций УЕФА. C1 Люксембург — Азербайджан 0:0 Люксембург: Ральф Шон, Энес Махмутович, Ларс Кристьян Крог Жерсон, Алдин Скендерович (Флориан Бонерт, 90'), Данель Синани, Венсан Тиль (Sebastien Thill, 80'), Леандро Баррейро Мартинс, Mica, Лоран Жанс, Эдвин Муратович (Майкл Сантос, 90'), Морис Девилль (Стефано Бенси, 67') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Elvin Badalov, Бадави Гусейнов (Shahriyar Aliyev, 43'), Антон Кривоцюк, Амин Сейдиев, Гара Гараев, Azar Salahly, Tellur Mutallimov (Vugar Mustafayev, 69'), Исмаил Иббрахимли (Khayal Nadzhafov, 85'), Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели (Рагим Садыхов, 85') Предупреждения: Azar Salahly (22'), Энес Махмутович (31'), Амин Сейдиев (47'), Ларс Кристьян Крог Жерсон (69'), Леандро Баррейро Мартинс (78'), Эдвин Муратович (88'), Шахрудин Магомедалиев (90')

После этого тура Черногория набрала 13 очков и вышла в Лигу B. На последней строчке в этой группе располагается Кипр, имеющий в своем активе 4 очка. Таким образом, киприоты вылетели в Лигу D. 0