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    В юношеской сборной России зафиксирована вспышка коронавируса

    Футбол Футбол России Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    В юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба РФС.

    В юношеской сборной России зафиксирована вспышка коронавируса
    В юношеской сборной России зафиксирована вспышка коронавируса

    «Во время очередного тестирования юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), которая проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

    У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

    Во время сбора, проходящего с 9 по 17 ноября, национальная команда провела матчи с «Ахматом» U-16 (4:0) и академией «Ставрополь» U-16 (7:1). 0

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