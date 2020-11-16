В юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба РФС.

В юношеской сборной России зафиксирована вспышка коронавируса globallookpress.com 10 000 Бонус новичкам Играть!

«Во время очередного тестирования юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), которая проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

Во время сбора, проходящего с 9 по 17 ноября, национальная команда провела матчи с «Ахматом» U-16 (4:0) и академией «Ставрополь» U-16 (7:1). 0