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    Словения одолела Косово, Греция победила Молдавию

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    Сборная Словении одержала домашнюю победу над командой Косово (2:1) в матче 5-го тура группы 3 лиги С Лиги наций.

    Сборная Словении
    Сборная Словении

    Счет в матче открыли косовары — на 58-й минуте отличился Ведат Мурики.

    Спустя четыре минуты Ясмин Куртич сравнял счет, а в компенсированное время Йосип Иличич принес победу словенцам.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Словения — Косово 2:1
    Голы: 0:1 Ведат Мурики (58'), 1:1 Ясмин Куртич (63'), 2:1 Йосип Иличич (пенальти) (90') Словения: Вид Белец, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Йосип Иличич (Нино Коутер, 90'), Sandi Lovric (Домен Чрнигой, 87'), Ясмин Куртич, Дамьян Бохар, Амедей Ветрих, Харис Вучкич (Андраж Шпорар, 68') Косово: Арьянет Мурич, Флорент Хадергьонай, Фидан Алити, Амир Ррахмани, Мергим Войвода, Хекуран Крюэзиу (Lirim Kastrati, 71'), Анель Раскай, Валон Бериша, Эдон Жегрова (Флорент Хасани, 90'), Бернард Бериша (Эльбасан Рашани, 84'), Ведат Мурики Предупреждения: Sandi Lovric (9'), Бернард Бериша (16'), Мергим Войвода (45'), Миха Мевля (64'), Амир Ррахмани (90'), Эдон Жегрова (90')

    В другом матче 5-го тура группы 3 лиги С сборная Молдавии потерпела домашнее поражение от команды Греции — 0:2.

    Счет на 32-й минуте открыл Костас Фортунис с передачи Анастасиоса Бакасетаса, а 41-й минуте уже Фортунис ассистировал Бакасетасу.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Молдавия — Греция 0:2
    Голы: 0:1 Костас Фортунис (32'), 0:2 Анастасиос Бакасетас (41') Молдавия: Станислав Намашко, Олег Рябчук, Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Ион Жардан, Артур Ионицэ (Александр Бойчук, 83'), Евгений Чеботару (Александр Епуряну, 46'), Евгений Кочук (Михаил Каймаков, 46'), Danu Spataru, Вадим Раца (Ясер Цуркан, 62'), Виталие Домашкан (Cristian Dros, 71') Греция: Одиссеас Влаходимос, Giorgos Tzavellas, Хараламбос Мавриас, Пантелис Хацидиакос, Константинос Цимикас (Гиоргос Кирьякопулос, 62'), Андреас Бухалакис, Зека, Костас Фортунис (Христос Дзолис, 65'), Анастасиос Бакасетас, Димитрис Лимниос (Anastasios Chatzigiovanis, 79'), Вангелис Павлидис (Georgios Giakoumakis, 79') Предупреждения: Хараламбос Мавриас (47'), Ион Жардан (61'), Вячеслав Посмак (90')
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