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    Президент Ла Лиги: «Барса», «Реал», «Валенсия» пострадали от пандемии больше всех в Испании

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о влиянии пандемии коронавируса на испанские клубы.

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    «У нас все еще на 500 млн евро больше расходов, чем нужно, потому что клубы не могут расторгнуть контракты с игроками. Были попытки сократить зарплату.

    Некоторым клубам приходится снова работать над сокращением зарплат. Больше всех в Испании пострадали "Валенсия", "Барселона", "Реал".

    Эти клубы не могут избавиться от своих игроков. Чтобы закончить сезон, испанскому футболу требуется около 490 миллионов евро на покрытие расходов клубов.

    "Валенсия", например, не участвует в Лиге чемпионов и ее критикуют за то, что ей приходится продавать игроков, но они должны это делать.

    "Барселона" вынуждена снижать зарплату своих игроков, чтобы закончить сезон. У них нет другого варианта», — рассказал Тебас изданию Marca. 0

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